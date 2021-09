Stand: 29.09.2021 06:36 Uhr Hubschraubereinsatz: Polizei sucht nach 20-jährigem Grabower

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Dienstag rund um Grabow nach einem Vermissten gesucht. Der 20-Jährige, der aus Grabow stammt, war von Freunden Freitagnacht als vermisst gemeldet worden. Er hatte sich von einer privaten Party in unbekannter Richtung entfernt und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, wo er ist, auch über gesundheitliche Probleme ist nichts bekannt. Eine Polizeistaffel hatte entlang der Bundesstraße 5 einen Wald mit Spürhunden abgesucht. Im Laufe des Tages war auch ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera eingesetzt worden. Der junge Mann trägt ein schwarzes Kapuzenshirt und hat einen auffälligen Kinn-und Backenbart. Am Mittwoch will die Polizei mit dem gleichen Aufgebot weiter suchen. | 29.09.2021 06:35

