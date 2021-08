Hotels und Gaststätten in MV klagen über Personalmangel Stand: 12.08.2021 06:53 Uhr Wegen des langen Lockdowns fehlen dem Hotel- und Gaststättengewerbe in Mecklenburg-Vorpommern Mitarbeiter. Vor allem auf dem Ausbildungsmarkt ist die Lage kritisch.

Es fehlt an allem: Egal, ob Barkeeper, Empfangspersonal, Köche oder Servicemitarbeiter - wer derzeit online oder in Zeitungen nach Stellen etwa auf der Insel Usedom sucht, hat die freie Wahl. Mit Willkommensprämien von 600 Euro werben Unternehmen oder bieten übertarifliche Bezahlung. Der Mangel zeigt sich auch im Kleinen - so klagt etwa das Steigenberger Grand Hotel in Heringsdorf darüber, dass in diesem Jahr keine Azubi-Stellen besetzt worden seien. Üblicherweise habe man zehn bis zwölf neue Auszubildende pro Saison.

Deutlich weniger Auszubildende

Ein ähnliches Bild zeigen deutschlandweite Statistiken: So sank die Zahl der Ausbildungsverträge bei Tourismuskaufleuten um fast zwei Drittel (-61,1 Prozent), wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Dahinter in der Negativ-Rangliste kamen Hotelfachmänner- und -frauen (-31 Prozent) und Köche (-19,8 Prozent). Insgesamt wurden im Jahr 2020 im Bereich Industrie und Handel, zu dem auch das Gastgewerbe gehört, 36.000 Ausbildungsverträge weniger geschlossen.

Weniger Pendler aus Polen

Ebenso fehlen Pendler aus dem Ausland: So kamen nach Angaben des Usedomer Dehoga-Chefs Krister Hennige vor der Pandemie täglich etwa 4.000 Menschen aus Polen über die Grenze, um auf dem deutschen Teil der Insel zu arbeiten - mittlerweile habe sich die Zahl aber halbiert.

Unternehmerverband will Personal aus der Ukraine holen

Der Unternehmerverband Vorpommern will jetzt in einem Brief Ministerpäsidentin Manuela Schwesig (SPD) auffordern zu handeln. Der Verband möchte Personal aus der Ukraine holen - dies sei etwa in Polen möglich, in Deutschland aber nicht.

Dehoga in Sorge

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga appellierte zudem an die Politik, dafür zu sorgen, dass es auf dem Ausbildungsmarkt bei einer kurzen "Corona-Delle" bleibe. "Der Rückgang bei den Ausbildungsverträgen erfüllt uns mit Besorgnis", sagte Dehoga-Geschäftsführerin Sandra Warden. Die Bundesregierung müsse in den nächsten Wochen die Grundlagen für die dauerhafte Öffnung der Betriebe schaffen.

Gewerkschaft will über Zukunftsplan verhandeln

Die Gewerkschaft NGG befürchtet eine Abwanderungswelle von Fachkräften. "Die Krise im Hotel- und Gaststättengewerbe dauert länger an als befürchtet", sagte der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler. "Wenn es für Hotelangestellte und Köche keine klare Perspektive gibt, könnten schon in den nächsten Monaten weitere Zehntausende Beschäftigte das Gastgewerbe verlassen." Schon jetzt hätten viele Hotels und Gaststätten nicht genügend Personal, um die Gäste in der laufenden Sommersaison zu bewirten. Die Arbeitgeber sollten gemeinsam mit der NGG über einen Zukunftsplan für die Branche verhandeln und ihren Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen leisten, forderte Zeitler.

