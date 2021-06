Stand: 01.06.2021 07:24 Uhr Horst: Einfamilienhaus abgebrannt - 300.000 Euro Schaden

Ein Feuer hat in Horst im Kreis Ludwigslust-Parchim ein Einfamilienhaus zerstört. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Brand war am Montagabend ausgebrochen, die Ursache ist noch nicht geklärt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 300.000 Euro. | 01.06.2021 07:23