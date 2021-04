Hoher Inzidenzwert: Insel Poel macht über Ostern dicht Stand: 01.04.2021 16:30 Uhr Über Ostern müssen Tagestouristen der Insel Poel aufgrund eines aktuell hohen Inzidenzwertes von über 970 fernbleiben. Ausgangssperren für die Bewohner drohen aber nicht, das Infektionsgeschehen ist eingrenzbar.

Auf der Ostseeinsel Poel in der Wismarer Bucht sollen sich über die Osterfeiertage keine Tagestouristen aufhalten. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist durch 24 Neuinfektionen in der vergangenen Woche auf über 970 gestiegen. Weil in Regionen mit einer niedrigen Einwohnerzahl bereits wenige neue Infektionsfälle zu einer sehr hohen Inzidenz führen, ist der Inzidenzwert auf der 2.500-Einwohner-Insel überdurchschnittlich.

Keine Ausgangssperre für Bewohner

Die Polizei will das Ordnungsamt mit Kontrollen unterstützen. Details wollte ein Sprecher des Präsidiums gegenüber NDR 1 Radio MV aber nicht nennen. Schärfere Maßnahmen wie eine Ausganssperre seien für Poel nicht geplant, so ein Sprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg.

Infektionsgesschehen eingrenzbar

Die Corona-Fälle lassen sich auf wenige Familien eingrenzen. Mehrere Schüler einer Grundschule hatten sich infiziert und haben wiederum teilweise Familienmitglieder angesteckt. Fast 100 Schüler sind in Quarantäne.

