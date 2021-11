Stand: 08.11.2021 18:02 Uhr Hohenkirchen: 47 Vögel sterben an Geflügelpest

In Mecklenburg-Vorpommern ist erneut Geflügelpest bei gehaltenen Vögeln aufgetreten. Bei einem Geflügelzüchter in Hohenkirchen (Kreis Nordwestmecklenburg) sind nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums 17 Hühnern, 28 Enten und zwei Gänse verendet. Das zuständige Veterinär- und Lebensmittel­überwachungsamt habe die erforderlichen Schutzmaßnahmen angeordnet. Um das Seuchengeschehen möglichst gering zu halten, appelliert Agrarminister Till Backhaus (SPD) erneut an die Geflügelhalter, weiterhin besonders achtsam zu sein und die Vorschriften peinlich genau einzuhalten. | 08.11.2021 17:58