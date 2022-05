Stand: 25.05.2022 06:03 Uhr Hohenbüssow: Autofahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß

Nach einem Unfall in der Nähe von Demmin sucht die Polizei den Fahrer des verunglückten Wagens. Das Auto war am Dienstagnachmittag zwischen Hohenbüssow und Ludwigshöhe von der Straße abgekommen und im Wald gegen zwei Bäume geprallt. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete offenbar zu Fuß, die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Der Schaden an dem Auto wird auf 30.000 Euro geschätzt. | 25.05.2022 06:02