Hohen Wieschendorf: Reitturnier mit internationaler Konkurrenz

Fünf Tage Reitsport liegen hinter dem Stall in Hohen Wieschendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg). Reiter aus Westmecklenburg stellten sich der internationalen Konkurrenz. Der mit über 100.000 Euro dotierte Preis ging gestern an einen Reiter aus Niedersachsen. Christin Wascher aus Redefin belegte am Ende Platz 17. Die Teilnehmer aus Westmecklenburg dominierten bei den Nachwuchsreitern. So gewann Fritz Michael Horn aus Groß Schwansee den Glantz-Junior-Future-Cup am Sonnabend und Isabella Schröter aus der Nähe von Eldena belegte mit "Conto" Platz drei im Nachwuchsspringen.

27.05.2024

