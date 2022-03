Stand: 22.03.2022 06:55 Uhr Hohen Schwarfs: Strohmiete möglicherweise angezündet

Eine brennende Strohmiete hat am frühen Montagabend Feuerwehr und Polizei in Hohen Schwarfs in der Nähe von Kessin (Landkreis Rostock) beschäftigt. Menschen wurden nicht gefährdet. Die Polizei gehe bislang von Brandstiftung aus, hieß es. Die Feuerwehr war über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. | 22.03.2022 06:55