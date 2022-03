Hohe Waldbrandgefahr in weiten Teilen von MV

In Mecklenburg-Vorpommern bestimmt die Landesforst die Waldbrandgefahr. Dafür werden Wälder in Gefahrenklassen eingeteilt. Nur in besonders gefährdeten Waldgebieten kann Stufe fünf als höchste Waldbrandwarnstufe ausgesprochen werden. Das betrifft die Forste in Jassnitz, Mirow und Torgelow. In allen anderen Regionen zeigt bereits Stufe vier die höchste Waldbrandgefahr an. Mecklenburg-Vorpommern hat insgesamt neun Leitforstämter, deren Wälder hinsichtlich Baumart, Klima und Bodenbeschaffenheit in Gefahrenklassen eingeteilt sind.