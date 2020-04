Stand: 10.04.2020 09:25 Uhr - NDR 1 Radio MV

Hohe Waldbrandgefahr im Nordosten

Die anhaltende Trockenheit sorgt in Mecklenburg-Vorpommern für erhöhte Waldbrandgefahr. Das Forstamt Torgelow hat ab Freitag die Waldbrand-Warnstufe 4 festgelegt. In den Forstämtern Poggendorf, Neubrandenburg, Mirow, Jasnitz, Radelübbe und Sandhof gilt bereits Stufe 3. Bad Doberan und Güstrow haben Warnstufe 2 festgelegt.

Autoverbot auch für Fischer und Angler

Die Mitarbeiter der Forstämter sind in den Revieren verstärkt zu sogenannten Gebietskontrollen unterwegs, auch die Waldbrandleitstelle Mirow ist jetzt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang besetzt. Die Wälder im Bereich Torgelow dürfen nicht mehr mit dem Auto befahren werden. Das trifft auch auf Autofahrer mit Sondergenehmigungen, wie beispielsweise Fischer oder Angler, zu. Sperrungen von Wäldern gibt es noch keine.

Bereits mehrere Brände im Land

Die Forstämter raten zu äußerster Vorsicht, Rauchen und offenes Feuer sind verboten. Es sei einfach zu trocken und die Vegetation komme erst langsam ins Wachsen. In den vergangenen Tagen hatte es bereits mehrere Brände bei Neustadt-Glewe und im Biosphärenreservat Schaalsee gegeben. Am Mittwoch war ein 2.000 Quadratmeter großer Wald bei Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in Brand geraten. Das Feuer habe sich jedoch nur am Boden ausgebreitet, teilte die Polizei mit. Die 38 Feuerwehrleute konnten den Brand nach etwa einer Stunde löschen.

