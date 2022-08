Stand: 16.08.2022 06:45 Uhr Hohe Sachschäden durch Brände im Land

Bei zwei Bränden im Land ist hoher Sachschaden entstanden. Am Abend stand ein Stallgebäude in der Nähe von Röbel(Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in Flammen. Ein technischer Defekt an einem im Stall abgestellten Traktor soll den Brand in Bütow ausgelöst haben, so die Polizei. Als verschiedene Feuerwehren aus der Region ankamen, brannte ein Teil des Gebäudes in voller Ausdehnung. Die Kühe wurden durch Angestellte des Landwirtschaftsbetriebs aber schon in Sicherheit gebracht. Das Feuer beschädigte auch Teile der Photovoltaikanlage auf dem Dach. Der Schaden wird auf 120.000 Euro geschätzt. In Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zerstörte ein Brand am Nachmittag große Teile eines Hauses, das nun nicht mehr bewohnbar ist. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 100.000 Euro. Die 51-jährige Bewohnerin ist mit ihren Kindern anderweitig untergekommen. | 16.08.2022 06:45

