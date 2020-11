Stand: 21.11.2020 07:00 Uhr Hof Tatschow: Jugend-Initiative gewinnt KIKA-Preis

Der Kinder-Fernseh-Kanal KIKA von ARD und ZDF hat Freitagabend in einer Live-Show Preise in fünf Kategorien für außergewöhnliches Enagement von Kindern und Jugendlichen verliehen. Dabei gewann die Initiative "Kopf über Wasser" aus Hof Tatschow bei Rostock den "KiKA Clever Online Award" für ihre Website zur Unterstützung von regionalen Unternehmen in Corona-Zeiten. | 21.11.2020 07:00