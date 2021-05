Höhere Gehälter in den Amtsstuben in MV Stand: 05.05.2021 05:55 Uhr Zahlreiche Beamte und Mitarbeiterinnen der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern sollen mehr Gehalt bekommen. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den der Landtag heute verabschieden soll.

In Mecklenburg-Vorpommern sollen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ministerien und Landesbehörden mehr Gehalt bekommen. Der Landtag soll heute ein Gesetz auf den Weg bringen, das vor allem für die unteren Einkommensgruppen mehr Geld vorsieht. Aber auch die Einstiegsgehälter für höhere Laufbahnen sollen verbessert werden. Spezialberufe wie Computer-Fachkräfte, Programmierer oder Fachärzte sollen generell mehr Gehalt bekommen, wenn sie im öffentlichen Dienst des Landes arbeiten. Die Landesregierung will so versuchen, im Wettbewerb um Fach- und Nachwuchskräfte mit der Privatwirtschaft mitzuhalten.

Konkurrenz um Fachkräfte

Dem Gesetzentwurf zufolge werden von 2020 bis 2030 landesweit etwa 12.000 der rund 35.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung das Renteneintrittsalter erreichen. Besonders gefragt sein werden Lehrer, Ärzte für das öffentliche Gesundheitswesen sowie IT-Fachkräfte. Die Landesregierung geht davon aus, dass dem Land allein in diesem Jahr Mehrkosten von knapp 2,3 Millionen Euro entstehen, wenn das Gesetz verabschiedet wird.

Kein Extra-Geld für systemnahe DDR-Polizisten

Aus dem Gesetzentwurf der Landesregierung inzwischen wieder gestrichen sind Verbesserungen vor allem für jene Polizisten, die zu DDR-Zeiten systemnah im Einsatz waren. Entsprechende Pläne der Staatskanzlei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) haben die Landtagsfraktionen der Regierungskoalition von SPD und CDU mit Blick auf die Opfer des SED-Regimes gestoppt - gegen den heftigen Widerstand der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Thema im Landtag ist auch das neue Reisekosten-Gesetz: Landesbedienste sollen auch nach der Pandemie möglichst auf Dienstreisen verzichten und die Termin mit Telefon- oder Videokonferenzen erledigen.



