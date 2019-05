Stand: 08.05.2019 19:30 Uhr

Höhenretter am Schweriner Dom im Einsatz

Am Schweriner Dom haben Höhenretter einen älteren Mann abgeseilt. Der Senior hatte am Nachmittag auf der Aussichtsplattform des Doms schwere gesundheitliche Probleme bekommen. Da die Rettung über die Treppe nicht möglich war, wurden die Spezialisten angefordert. In ersten Meldungen hieß es, dass es sich um eine Frau handle.

Wendeltreppe für Trage zu eng, Turm für Drehleiter zu hoch

Der Mann hatte gegen 14 Uhr den Turm bis zur Aussichtsplattform bestiegen, so die Feuerwehr. Kurz danach bekam er einen Schwächeanfall. Ein Notarzt entschied daraufhin, dass er ins Krankenhaus muss. Eine Rettung über den Turm war nicht möglich, da die Wendeltreppe mit 225 Stufen zu eng für eine Trage ist. Für einen Einsatz einer Drehleiter ist der Turm mit rund 60 Metern zu hoch.

Krankenwagen bringt Mann ins Krankenhaus

Die Feuerwehr entschied daher am Nachmittag, die Höhenrettung aus Rostock zu alarmieren. Die Spezialisten trafen gegen 16 Uhr ein. Am frühen Abend seilten sie den Mann in den Innenhof des Doms ab. Er wurde anschließend mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebraucht.

