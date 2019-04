Stand: 23.04.2019 11:46 Uhr

Höchste Waldbrandgefahrenstufe im Süden von MV

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit steigt die Gefahr von Waldbränden in Mecklenburg-Vorpommern weiter an. Das Forstamt Mirow hat heute die höchste Gefahrenstufe 5 ausgerufen. Damit sind alle Einsatzkräfte in erhöhter Alarmbereitschaft. Im Bereich des Forstamtes Mirow gebe es viele Nadelwälder. Die in den Bäumen enthaltenen ätherischen Öle seien besonders leicht entflammbar, sagte die Forstamtsleiterin. Dazu komme der starke Wind, der die Böden weiter austrockne und die Ausbreitung von möglichen Bränden begünstige.

Waldbrandzentrale ruft zu besonderer Vorsicht auf

Die Waldbrandzentrale in Mirow rief zu besonderer Vorsicht auf. "Angesichts der derzeitigen Bedingungen sollte man noch vorsichtiger sein", sagte Peter Dinse von der Waldbrandzentrale NDR.de. Auf gar keinen Fall dürften glimmende Zigarettenkippen aus dem Autofenster geworfen werden. Das könne verheerende Auswirkungen haben. Laut Dinse bleibt die höchste Gefahrenstufe fürs Erste bestehen. Erst bei nennenswerten von mehr als fünf Millimetern mindere sich die Gefahr.

Müritz-Nationalpark erwägt Gebietssperrungen

Im Müritz-Nationalpark wird derzeit geprüft, ob bestimmte Gebiete für Besucher gesperrt werden müssen. Die Lage sei brisant, hieß es aus dem Nationalparkamt. Die Ranger würden vor Ort versuchen, die Besucher für die Waldbrandgefahr zu sensibilisieren. Es fehle aber Personal. Auch in anderen Regionen des Landes ist die Walbdrandgefahr hoch. In den Forstamtsbereichen Radelübbe, Jasnitz, Sandhof, Bad Doberan und Torgelow gilt die zweithöchste Gefahrenstufe 4.

Appell: Vorsichtsmaßnahmen einhalten

In Wäldern sei das Rauchen derzeit ein absolutes Tabu, hieß es von der Landesforst MV. Es dürfen keine Feuer in Abständen von unter 50 Meter zu Waldrändern entfacht werden. In Wäldern darf außerdem nicht gegrillt werden. Autos sollten nicht auf brennbaren Materialien abgestellt werden. Ferner dürfen die Zufahrten zu Wäldern nicht mit Fahrzeugen blockiert werden.

Schon zahlreiche Waldbrände in diesem Jahr

In diesem Frühjahr hat es bereits mindestens mehr als ein Dutzend kleinere Waldbrände im Nordosten auf einer Fläche von rund vier Hektar gegeben. Mehr als die Hälfte der Waldfläche im Land wird aus der Waldbrandüberwachungszentrale in Mirow mit Hilfe von 21 Kamerasystemen kontrolliert.

