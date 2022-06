Hochwasserschutz: Pläne für Rostocks Zentrum vorgestellt Stand: 08.06.2022 18:21 Uhr Das Rostocker Zentrum soll vor künftigen Sturmfluten besser geschützt werden, dafür sind nun Pläne vorgestellt worden. Im Stadthafen ist eine Hochwasserschutzwand mit Überfahrten und Durchgängen geplant.

Nach Angaben des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mittleres Mecklenburg soll das Bauwerk rund 3,5 Meter über Normalhöhennull hoch werden - berechnet nach der Kraft vergangener Sturmfluten sowie einem möglichen Meeresspiegelanstieg durch den Klimawandel. Es soll aber keine lange, graue Mauer werden, wie es hieß.

Fertigstellung 2030?

Die Wand könnte teils verklinkert gestaltet werden, teils ist die Erhöhung von Grünflächen geplant oder der Bau hoher Treppen, die auf den Stadthafen gerichtet sind und als Aufenthaltsort dienen könnten. Im kommenden Jahr könnte der Bau des ersten Abschnitts beginnen, etwa 2030 soll gesamte Maßnahme fertig sein.

Im Ernstfall drohen schwere Schäden

Das Land rechnet mit geschätzten 24,5 Millionen Euro an Investitionen aus Steuergeldern. Nötig sind die Maßnahmen, weil laut Expertenberechnungen Zehntausende in Rostock von starken Sturmfluten betroffen sein könnten. Besonders die materiellen Schäden an Gebäuden könnten im Ernstfall enorm hoch ausfallen, hieß es.

