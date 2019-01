Stand: 03.01.2019 13:51 Uhr

Hochwasser: Stellenweise schwere Schäden

Das Hochwasser im Zuge des Sturmtiefs "Zeetje" mit teilweise Rekord-Pegelständen hat an einigen Abschnitten der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns schwere Schäden verursacht. Dies wurde am Donnerstag bei der Begutachtung der Ausmaße deutlich.

Usedom: Massive Dünenabbrüche

In den Kaiserbädern Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin auf Usedom brachen die Dünen bis zu 2,5 Meter hoch ab. "Das zeigt, wie hoch das Wasser gekommen ist", sagte Kurdirektor Thomas Heilmann NDR 1 Radio MV. Die Lage sei aber nicht dramatisch gewesen. "Das Küstenschutzbauwerk ist Gott sei Dank breit genug. Das Wichtigste ist, dass keine Menschen und Tiere zu Schaden gekommen sind", so Heilmann weiter. Am Strand von Bansin zerriss der Sturm zudem große Partyzelte.

Stürmischer Jahresanfang sorgt für Hochwasser Nordmagazin - 02.01.2019 19:30 Uhr Die ersten kräftigen Sturmböen des Jahres 2019 haben in Mecklenburg-Vorpommern zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr geführt. Vielerorts herrschte Land unter.







"Heftiger als vor zwei Jahren"

Nach dem Sturmhochwasser vom Januar 2017 waren die Dünenabtrennungen erneuert worden. "Die sind jetzt schon wieder zwei Meter weiter freigespült", so Heilmann. "Wir hatten sie ja damals an den neu entstandenen Fuß gesetzt und jetzt kommen schon wieder zwei Meter dazu. Also war es, glaube ich, heftiger als vor zwei Jahren." Heilmann geht davon aus, dass die Beseitigung der Schäden noch drei bis vier Wochen dauern wird.

Zempin: Viel Strand weggeschwemmt

Der Verwaltungschef des Amtes Usedom Süd, René Bergmann, berichtete von erheblichen Sandverlusten im Bereich von Zempin. Nach der Sturmflut im Januar 2017 sei dort rund eine Million Euro in die Sanierung des Strandabschnittes investiert worden. Laut Bergmann sind etwa 40 Prozent des aufgeschütteten Strandes wieder weggeschwemmt worden. Der wieder hergerichtete Hochuferweg sei allerdings nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Böen fegten mit 130 km/h über Hiddensee

Auch in Binz auf Rügen wurde der Strand ramponiert. Einige Hauptaufgänge seien zerstört worden, so Bürgermeister Karsten Schneider. Dort hatten die Wellen die Platten emporgehoben. Auf Hiddensee wurden mehrere Buhnen für den Küstenschutz aus dem Meer gefischt. Diese waren von den Fluten in die Ostsee gerissen worden. Am Donnerstag nahm die Fähre wieder den Betrieb auf, so dass viele gestrandete Urlaubsgäste abreisen konnten. Auf der Insel waren nach Angaben des NDR Wetterstudios Orkanböen mit über 130 Kilometer pro Stunde gemessen worden.

Erste Sturmflut des Jahres: Land unter in Wismar

























Seebrücken in Prerow und Graal-Müritz beschädigt

Besonders hart hat es auch die Insel Poel getroffen. Dort wurde ein Großteil der erst kürzlich aufgeschütteten Dünen und Strände zerstört. Auch an der Küste vor Zingst wüteten Wind und Wellen. Bis zu fünf Meter Düne sind ins Meer gespült, wie der Zingster Bürgermeister Andreas Kuhn erklärte. Im Landkreis Rostock wurden die Seebrücken von Prerow und Graal-Müritz beschädigt. Die Rostocker Stadtverwaltung geht davon aus, noch einige Wochen für die Aufräumarbeiten zu brauchen.

Wismar: Höchster Pegelstand seit 20 Jahren

Im Wismarer Hafen hatte der Pegel einen Stand von 1,84 über dem Normalwert erreicht. Das war den Angaben zufolge der höchste Pegelstand seit etwa 20 Jahren. Die Feuerwehr hatte Sandsäcke an Anwohner verteilt. Am Alten Hafen und in angrenzenden Stadtgebieten mussten viele Fahrzeuge aus den Wassermassen geschleppt werden.

Windbruch im Küstenwald

In Rostock blieben die Schäden gering, es mussten einige Keller im Bereich des Stadthafens ausgepumpt werden. Laut Stadtsprecher Ulrich Kunze wurde am Strand von Warnemünde fast die Hälfte aller Sandfangzäune beschädigt. Im Küstenwald sei viel Windbruch entstanden. In Markgrafenheide östlich der Warnow sei allerdings die Düne stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach der Sturmflut im Januar 2017, die damals als die schwerste der vergangenen zehn Jahren bezeichnet wurde, hatte das Land kräftig in die Reparatur der beschädigten Küstenabschnitte investiert. Die Kosten für die Beseitigung der Schäden an den Küstenschutzanlagen wurden damals mit rund zehn Millionen Euro angegeben.

