Hochwasser-Lage entspannt sich - Deich in Wolgast verstärkt Stand: 13.01.2025 04:59 Uhr Am Sonntagnachmittag hatte die Feuerwehr den Deich in Wolgast mit Sandsäcken verstärkt. Dort waren bereits Schäden aufgetreten. In der Nacht zu Montag hat sich die Hochwasser-Lage in Vorpommern entspannt.

Zwischenzeitlich war am Wochenende die Alarmstufe zwei ausgerufen worden. Das ist die dritthöchste von vier möglichen Warnstufen. Im Bereich Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist die Feuerwehr weiterhin im Einsatz. Dort wird der Deich kontrolliert. In Hohendorf bei Wolgast haben die Einsatzkräfte den Deich mit Sandsäcken stabilisiert. Nach Aussage des Kreissprechers ist die Lage aber unter Kontrolle und es drohe keine Gefahr. Die Pegel sinken langsam wieder.

Alarmstufe wieder aufgehoben

Auf der Insel Usedom musste eine Kreisstraße kurzzeitig gesperrt werden, weil sie überflutet war. In Greifswald war bereits am Freitag das Sperrwerk in Wieck geschlossen worden. Mittlerweile ist die Alarmstufe im Kreis wieder aufgehoben.

