Stand: 12.08.2021 17:45 Uhr Hochschulen: Wintersemester starten im Präsenzbetrieb

Die Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern können das kommende Wintersemester im Präsenzbetrieb starten. Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) hat eine entsprechende Verordnung auf den Weg gebracht. Für den Präsenzbetrieb ist die Einhaltung der 3-G-Regel "geimpft - genesen - getestet" erforderlich. Dann kann in den Räumen und Hörsälen von der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zum Beispiel durch die Anwendung des so genannten Schachbrettmusters abgewichen werden. In den Gebäuden der Hochschulen herrscht zudem weiter Maskenpflicht. | 12.08.2021 17:44