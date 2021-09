Hochschulen: Rückkehr zur Präsenzlehre - mit einigen Fragezeichen Stand: 01.09.2021 17:29 Uhr Wenn an den Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern demnächst das Wintersemester wieder beginnt, soll es eine Rückkehr zum Präsenzunterricht geben. So viel steht fest. Wie das aber im Detail funktionieren soll, darüber wird derzeit noch nachgedacht.

Die grundsätzlichen Rahmenbedingungen sind in einer Landesverordnung geregelt: Wer an einer Vorlesung teilnehmen will, der muss geimpft oder genesen sein. Wer beides nicht ist, muss sich zweimal wöchentlich testen lassen. Bis zum 15. November werden die Test-Kits dafür noch von den Hochschulen gestellt. Wie es aber danach weitergeht und ob Studierende dann selber bezahlen müssen, dafür gibt es noch keine klare Regelung, hieß es von der Uni Rostock.

Umfrage soll Näheres zum Status der Studenten klären

Es gibt bisher auch noch keinerlei Daten, wieviel Prozent der Studierenden ungeimpft sind. Um das zu ändern, will die Rostocker Universität jetzt gemeinsam mit dem Allgemeinen Studierenden-Ausschuss (AStA) eine Umfrage starten. Bei der geht es auch darum, welche Veranstaltungen besonders gefragt sind - wo also mit großem Andrang zu rechnen ist. "Wir haben leider nur Schätzungen. Wir haben noch keine konkreten Daten, die Bestand haben. Die erheben wir aber bald", sagte der AStA-Vorsitzende Ruven Kronenberg NDR 1 Radio MV. Anhand von Stichproben geht er davon aus, dass der Anteil "im sehr hohen zweistelligen Bereich" liege - "also bei weit über der Hälfte".

Weiterhin Online-Angebote

Trotz des Präsenzunterrichts soll es auch weiterhin digitale Angebote geben - nicht zuletzt deshalb, damit es in den Hörsälen nicht wieder richtig voll wird. Die Medizinstudentin Luisa Rahming sagte: "Wenn alle da sind, das halten die Hörsäle nicht aus, dann sitzt man auf den Treppen, das heißt, da ist nichts mit Abstand machbar." Wenn die Lehre in Präsenz und Online wäre, dann würden einige Studenten schon allein deshalb nicht kommen, um sich die Wege zu sparen. "Und dann können die, die da sind, weil sie lieber im Hörsaal sitzen als zu Hause, sich wenigstens ein bisschen an die Regeln halten."

