Stand: 07.11.2020 09:10 Uhr Hochschule Neubrandenburg: Fördergelder für Weiterbildung

Die Neubrandenburger Hochschule erhält in den kommenden sechs Jahren 1,2 Millionen Euro, um neue Professoren zu qualifizieren. Das Geld stammt aus einem Förderprogramm von Bund und Ländern. Deutschlandweit werden so 63 Hochschulen unterstützt, die Hochschule in Neubrandenburg ist die einzige aus Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem Geld sollen zunächst vier Nachwuchswissenschaftler auf eine Professur vorbereitet werden. | 07.11.2020 09:15