Hochrisikogebiete in MV: Was gilt bei einem 200er-Inzidenzwert?

Wer zur Arbeit oder zur Schule bzw. Kita muss, darf das Haus verlassen. Auch Einkaufen ist erlaubt. Wer in ärztliche Behandlung muss, darf dies ebenfalls tun. Das gilt auch für dringend erforderliche seelsorgerische Betreuung und psychosoziale Versorgungsleistungen, also zum Beispiel Selbsthilfegruppen, soweit dies medizinisch erforderlich ist. Sport ist dagegen kein triftiger Grund. Erlaubt sind auch Zusammenkünfte der Regierung oder der Kommunalvertretungen. Auch die Wildschweinjagd ist erlaubt, um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern. Als triftiger Grund gilt auch der Besuch der Kernfamilie, hilfsbedürftiger Menschen und die Begleitung Minderjähriger. Auch Eheschließungen und Beerdigungen zählen dazu.

Der Präsenzunterricht ist an allen Schulen, unabhängig von der Trägerschaft, untersagt. Nur für die Abschlussklassen ist Präsenzunterricht gestattet. Das sind die Klassen 10 der Mittleren Reife in den Regionalen Schulen und Gesamtschulen, die Abschlussklassen 12 und 13 an den Gymnasien, Gesamtschulen und Abendgymnasien sowie die Abschlussklassen 9 und 10 an den Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen und die Abschlussklassen 10 am Überregionalen Förderzentrum.