Hitze im Kuhstall: Mit Kühldecken gegen Stress

Kühldecken lassen Kühe cool bleiben

Die Sommersonne und Temperaturen über 30 Grad haben Norddeutschland in dieser Woche förmlich zum Kochen gebracht. Nicht nur Menschen stöhnen unter der Hitze. Auch viele Tiere leiden jetzt besonders.

Wenn Michael Drews seinen Stall in Köchelstorf in Mecklenburg-Vorpommern betritt, bleibt es fast still. Einige Kühe blicken neugierig herüber, andere fressen und käuen wieder, und manche liegen nur da und dösen in der Sommerwärme. 30 Grad zeigt das Thermometer draußen an.

"Die ganzen Ställe sind teil- und vollklimatisiert. Man merkt, dass die Tiere sehr ausgeglichen sind", sagt Drews. Möglich machen das sogenannte Klimadecken, unter denen sich ein Mikroklima bilden soll. "Hier werden pro Stall 150 Tiere nach den neuesten Kuh-Komfort-Regeln der EU gehalten", erklärt der Landwirt.

Berieselung von oben zum Runterkühlen

Unter der Decke kreisen drei riesige Propeller. "Das sind unsere großen Ventilatoren. Die haben einen Durchmesser von acht Metern. Wenn es nicht ausreicht und wir über 25 Grad kommen, geht die Verrrieselungsanlage an", erklärt Drews. "Dann wird 25 Minuten ein Spray auf die Tiere im Fressbereich gesprüht." So würden die Tiere runtergekühlt.

Nur jetzt gerade bleibt die Anlage trocken. Drews greift sofort zum Telefon und ruft seinen Schlosser an. Die Zeiten müssten neu eingestellt werden, die Anlage in anderen Intervallen laufen, so seine Anweisung.

Bei Hitze trinken Rinder 50 Liter mehr

Drews ist Mitte dreißig und seit Kurzem Vorstandsvorsitzender der Agrargenossenschaft Köchelstorf zwischen Rehn und Gadebusch in Mecklenburg-Vorpommern. Zum Betrieb gehören 72 Angestellte und 740 Milchkühe.

Mehrmals am Tag schaut Drews im Stall nach, wie den Kühen die Hitze bekommt. Manche, sagt er, saufen jetzt 150 Liter Wasser am Tag, 50 Liter mehr als sonst. Besonders gern stünden sie unter der grünen Bürste an der Wand, sagt Drews: "Die Tiere können zu jeder Tageszeit dort runter gehen und sich sämtliche Stellen am Körper massieren lassen."

Frischluft zieht durch die Ställe

Auch der nächste Stall ist fast 40 Meter breit und 70 Meter lang. An den Seiten sind durchlässige Vorhänge. Netze, die vor Vögeln schützen, keine Wände, so zieht frische Luft durch die Anlage, erklärt Landwirt Drews:

"In den Ställen haben wir auch Temperatursensoren. Hier sind 150 Tiere drin. Ich finde, die sind sehr ausgeglichen. Die brüllen nicht, also fühlen die sich sehr wohl."

Kühe bekommen Stress, wenn es zu warm wird

Wenn es zu warm wird, bekommen seine Kühe Stress, sagt Drews. Bislang sei alles im grünen Bereich: "Wir haben eine Kuh, die schnarcht ohne Ende. Das hört man über Kilometer."

Ob das an der Wärme liegt? Kann sein. An sich liebten Kühe die Kälte, sub-arktisches Klima, sagt Drews: "Man sagt, die liebste Milch geben sie bei acht bis zehn Grad. Aber im letzten Jahr hatten wir im Hochsommer auch Temperaturen von über 30 Grad. Und es ist so, dass die Tiere um die Jahreszeit tendenziell mehr Milch geben als in den Wintermonaten." Das sei eigentlich kurios.

Wässriger Nebel kommt von der Decke

Nach einer halben Stunde ist der Schlosser da, verkürzt die Intervalle der Berieselungsanlage im Stall, wässriger Nebel fällt nun von der Decke. Und Michael Drews atmet auf: Wie eine steife Brise von der Ostsee sei das. "Wird gleich besser, oder?"

