Stand: 12.10.2020 14:19 Uhr Hirsch stoppt Regionalzug bei Jatznick

Ein ausgewachsener Hirsch hat bei der Deutschen Bahn AG in Vorpommern für Probleme und Verspätungen gesorgt. Laut Bundespolizei kollidierte der Triebwagen eines Regionalzuges, in dem 120 Passagiere saßen, am Sonntag bei Jatznick mit dem Wildtier. Dabei wurde der Triebwagen so stark beschädigt, dass der Zug stehenbleiben musste. Die Reisenden mussten aussteigen und konnten erst zwei Stunden später abends in Richtung Berlin weiterfahren. In der Folge gab es auch Zugverspätungen auf anderen Strecken. Der Hirsch überlebte nicht. | 12.10.2020 14:18