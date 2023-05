Stand: 03.05.2023 16:45 Uhr Hintersee: Hirsch vermutlich von Wolf gerissen

In Hintersee an der deutsch-polnischen Grenze hat vermutlich ein Wolf innerhalb des Dorfes einen Hirsch gerissen. Das berichten Bewohner. Laut "Nordkurier" ereignete sich der Vorfall am Mittwochmorgen auf dem Grundstück des Bürgermeisters. Ein Mieter aus einem benachbarten Mehrfamilienhaus soll in der Nacht mithilfe einer Fotofalle zudem einen Wolf gefilmt haben. Bereits seit mehreren Jahren leben wieder Wölfe in der Gegend. Insgesamt hat sich die Zahl der Wolfsrudel in Mecklenburg-Vorpommern innerhalb von drei Jahren mehr als verdoppelt. Dem landesweiten Wolfsmonitoring zufolge lebten im vergangenen Jahr 18 Rudel, sechs Wolfspaare und vier Einzelwölfe im Land.

