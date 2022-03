Hilfskonvoi aus Rostock bringt 200 Flüchtlinge mit Stand: 07.03.2022 13:43 Uhr Die Organisatoren eines Hilfskonvois für die Ukraine haben nach Abschluss der Reise von einem großen Erfolg gesprochen. Insgesamt seien 68 Tonnen Hilfsgüter in die grenznahe polnische Stadt Tarnow gebracht worden.

Ein Hilfskonvoi hat von Rostock aus 68 Tonnen Hilfsgüter in die polnische Stadt Tarnow gebracht, die in der Nähe der Grenze zur Ukraine liegt. Wie der Rostocker Unternehmer und Mitorganisator Tobias Blömer berichtete, brachten die Busse auf dem Rückweg gut 200 Flüchtlinge mit nach Deutschland. Etwa 100 fuhren nach Rostock, 50 nach Berlin und weitere fanden in Anklam und Greifswald Unterkunft. Es seien fast ausschließlich Frauen und Kinder gewesen, fast alle von ihnen seien sehr erschöpft.

Mit Helfern vor Ort abgesprochen

Der Konvoi war am Sonnabend gestartet und nach und nach in der vergangenen Nacht nach Rostock zurückgekehrt. Außer den Bussen waren auch drei Transporter mit Hängern und ein Lkw mit rund 30 Freiwilligen unterwegs. Es sei wichtig gewesen, dass der Transport mit lokalen Organisatoren im polnischen Tarnow nahe der ukrainischen Grenze vorab abgesprochen war, so Böhmer, damit die Hilfsgüter wie Babynahrung, Hygieneartikel, Decken, Schlafsäcke oder Medikamente auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden.

Mehrere Konvois unterwegs

In der vergangenen Woche war bereits ein kleiner Konvoi aus Pampow bei Schwerin mit 50 Flüchtlingen aus der Ukraine zurückgekehrt. Die Unimedizin Greifswald hatte am Sonnabend ebenfalls einen Hilfstransport zu den Menschen in die Ukraine geschickt - mit Medikamenten und Verbandsmaterial, medizinischen Hygiene­­produkten, Lebensmitteln und Schutzausrüstung für medizinisches Personal. Die Unimedizin will auch Verletzte und andere dringende Fälle aus der Ukraine zur Behandlung aufzunehmen, darunter erkrankte Kinder, die sonst nicht mehr angemessen versorgt werden können. Einige krebskranke Kinder wurden bereits in Greifswald aufgenommen.

Anmeldung führt nicht zur zentralen Unterbringung

Mecklenburg-Vorpommerns Innenministerium wies darauf hin, dass Flüchtlinge nicht in eine zentrale Aufnahmeeinrichtung müssen, wenn sie sich bei den Ausländerbehörden melden. "Die Aussage, eine offizielle Registrierung führe zur Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft, ist falsch", so Innenminister Christian Pegel (SPD). "Wir sind für alle Möglichkeiten dankbar, die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine zu uns flüchten, unterzubringen. Diejenigen, die privat untergekommen sind, können gern in dieser Unterkunft bleiben." Die offizielle Anmeldung sei jedoch Voraussetzung, um zum Beispiel medizinische Behandlungen nicht aus eigener Tasche bezahlen zu müssen oder andere Leistungen in Anspruch nehmen zu können.



