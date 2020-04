Stand: 17.04.2020 20:31 Uhr - NDR 1 Radio MV

Hilfsfonds für MV Werften in sechsstelliger Höhe

Die MV Werften können mit Unterstützung des Landes rechnen. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) stellt dem Genting-Konzern einen Hilfsfonds in sechsstelliger Höhe in Aussicht. Damit sollen die Liquidität der Werften sichergestellt sein und die Zulieferer bezahlt werden. Außerdem wird so die Fertigstellung der im Bau befindlichen und geplanten Schiffe gesichert.

Meyer Werft in massiven Schwierigkeiten Nordmagazin - 17.04.2020 19:30 Uhr Die Corona-Pandemie bringt die Meyer Werft und damit auch die Tochterfirma Neptun-Werft in Rostock in große Schwierigkeiten. Kurzarbeit und Arbeitsplatzabbau drohen.







Verlängerung der Schließung bis 4. Mai

Zuvor hatten die MV Werften (mit Standorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund) angekündigt, die Wiederaufnahme des Betriebs auf den 4. Mai zu verschieben. Eigentlich sollte die Produktion am kommenden Montag wieder beginnen. Am Donnerstagmorgen hatten die Mitarbeiter der Werftengruppe diese Nachricht per E-Mail und einer internen MV-Werften-App auf ihre Smartphones bekommen.

Stillstand seit dem 20. März

Laut Geschäftsführung ist eine effiziente Fertigung erst wieder möglich, wenn Lieferketten über offene Grenzen hinweg funktionieren. Auch der Sicherheitsabstand zwischen den Mitarbeitern wird als ein Grund genannt, die Arbeiten noch weitere zwei Wochen ruhen zu lassen. Am 20. März waren die Arbeiten an den Standorten Wismar, Rostock und Stralsund vorübergehend gestoppt worden. Somit kommen zu den vier Wochen Pause bis jetzt mindestens zwei weitere Wochen hinzu. Die Beschäftigten bekommen Kurzarbeitergeld.

MV Werften mit Zahlungsproblemen

In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass die MV Werften Zahlungsprobleme haben. Die MV Werften beschäftigen rund 3.100 Mitarbeiter, mit den Zuliefer-Firmen sollen bis zu 20.000 Menschen in diesem Bereich beschäftigt sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.04.2020 | 19:00 Uhr