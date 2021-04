Stand: 26.03.2020 08:07 Uhr Hilfe für Bedürftige: Gabenzäune nun auch in Rostock

Weil die Tafeln ihre Versorgung von Bedürftigen in Zeiten von Corona zum Teil stark einschränken oder gar aussetzen müssen, haben sich engagierte Helfer in Bochum, Hamburg, Kiel und Leipzig die sogenannten Gabenzäune einfallen lassen. Dabei werden wetterfest verpackte Lebensmittel, Kleidung und Hygieneartikel an Zäune in zentraler Lage gehängt - mit der Aufforderung, dass Bedürftige bitte zugreifen mögen. Nun ist die Idee auch in Rostock angekommen.

Zwei Gabenzäune im Stadtzentrum

An den Wallanlagen und am Sportplatz am Grünen Tor - im Stadtzentrum in der Nähe des Kröpeliner Tores gelegen - gibt es jetzt auch zwei Gabenzäune mit Schildern in verschiedenen Sprachen. Menschen hängen vor allem Hygieneartikel, Lebensmittel, Schals und Mützen an die Zäune - die Spenden sind vor allem für Wohnungslose gedacht.

