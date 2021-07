Hilfe aus MV für Rheinland-Pfalz Stand: 18.07.2021 09:24 Uhr Am Sonnabend Abend sind 27 Männer und Frauen des Katastrophenschutzes Mecklenburg-Vorpommern nach Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz aufgebrochen.

Der Katastrophenschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern unterstützt die Helfer im Überschwemmungsgebiet im Südwesten Deutschlands. Sonnabend waren 27 Männer und Frauen nach Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz aufgebrochen, um Fahrzeuge in die Region zu bringen. Aus den Landkreisen und den Städten Schwerin und Rostock sind elf Mannschafts-Transportwagen nach Rheinland-Pfalz gebracht worden. Gegen Mittag kam die Anfrage, um 18 Uhr sind die ehrenamtlichen Helfer dann bereits aufgebrochen und konnten in der Nacht die Transporter übergeben.

Wiederaufbau wird lange dauern

Jörg Beckmann vom Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern berichtet, dass die Helfer "erschüttert über das Ausmaß der Zerstörung im Süden" seien. Er gehe davon aus, dass der Wiederaufbau Jahre dauern werde. Mindestens zwei Wochen soll es allein dauern, um die Strom und Wasser-Versorgung wieder herzustellen. Mittlerweile sind die Helfer aus MV auf dem Rückweg nach Hause, stehen aber bereit, sollte ihre Hilfe erneut gebraucht werden.