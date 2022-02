Hiddensee vom Telefonnetz abgeschnitten Stand: 24.02.2022 15:47 Uhr Die Ostseeinsel Hiddensee ist nach der Beschädigung eines Seekabels bei Bauarbeiten vom Telekommunikationsnetz weitgehend abgeschnitten worden.

Nachdem am Mittwoch bei Bauarbeiten ein Seekabel beschädigt wurde, ist die Insel Hiddensee vom Telefonnetz weitgehend abgeschnitten. Auch der Internet-Zugang ist beeinträchtigt. Wie Bürgermeister Thomas Gens (Hiddenseepartei) mitteilte, durchtrennte ein Schiff, das eine neue Breitbandleitung nach Hiddensee verlegt, das bestehende Seekabel. Nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Ärzte und Einsatzkräfte auf der Insel haben demnach nun keine Kontaktmöglichkeiten mehr. Die Inselverwaltung behalf sich den Angaben zufolge zunächst mit einer vom Festland versorgten Funkverbindung.

Über Lage der Seekabel falsch informiert?

Den Auftrag, das neue Kabel zu verlegen, hatte das Schiff vom Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen. Dessen Geschäftsführer Axel Rödinger sagte, die Deutsche Telekom habe die Baufirma offenbar nicht korrekt darüber informiert, wo bereits Kabel auf dem Ostseegrund liegen. Nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Greifswald ist nicht abzusehen, wann der Schaden behoben sein wird. Am Donnerstag sollte eigentlich Mecklenburg-Vorpommerns Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) den Breitbandausbau in Augenschein nehmen. Der Besuch musste abgesagt werden, weil Pegel krank ist. An der Verlegung des neuen Breitbandkabels wird unterdessen ohne Unterbrechung weitergearbeitet.

