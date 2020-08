Stand: 29.08.2020 06:54 Uhr

Hiddensee: Vermisster 79-jähriger Bootsführer wiedergefunden

Am späten Freitagabend wurde ein vermisster 79-jähriger Segler in der Nähe der Insel Hiddensee unversehrt auf seinem Boot wiedergefunden. Der Mann hatte am Freitagmorgen den Stralsunder Hafen mit seinem Segelboot in Richtung Hiddensee verlassen und wollte gegen Abend zurückkehren. Nach einer Vermisstenmeldung suchten die Wasserschutzpolizei Stralsund, eine Polizeihubschrauberstaffel und zwei Rettungsboote der Seenotrettung (DGzRS) das Seegebiet nördlicher Strelasund, Kubitzer Bodden und Hiddenseefahrwasser ab. Das Segelboot wurde dann durch das Seenotrettungsboot in Schlepp genommen und zurück nach Stralsund gebracht, der vermisste Segler wurde seinen Angehörigen übergeben. | 29.08.2020 07:03