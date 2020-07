Stand: 09.07.2020 10:56 Uhr - NDR 1 Radio MV

Hiddensee: Segler aus Dänemark strandet schwer verletzt

An Hiddensees Küste ist am Mittwochabend ein schwer verletzter Segler aus Dänemark von Passanten entdeckt worden. Den alarmierten Seenotrettern gelang es nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), den an einem unwegsamen Strandabschnitt bei Kloster gestrandeten 53-Jährigen zu stabilisieren. Er wurde schließlich nach Mitternacht mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

In Dragør gestartet

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Mann aus Deutschland, der in Dänemark lebt. Laut DGzRS war er am Montag von Dragør bei Kopenhagen zu einer Tagestour zu einem anderen Ort in Dänemark aufgebrochen. Wegen technischer und gesundheitlicher Probleme war der Mann wohl vom Kurs abgekommen und bei starkem Westwind und Regen mehr als 100 Kilometer nach Südosten getrieben.

Seit Dienstag vermisst

Der Segler galt seit Dienstag als vermisst. Beim Stranden - vermutlich im Laufe des Mittwoch - habe er sich mutmaßlich am Kopf verletzt. Der Mann sei aber bei Bewusstsein geblieben und habe sich dann an den Strand begeben. Dort hätten alle Kommunikationsmittel aber versagt. Sein zehn Meter langes Boot muss noch geborgen werden.

Fit für den Ernstfall auf See Nordmagazin - 12.02.2020 19:30 Uhr Im Maritimen Kompetenzzentrum Elsfleth macht der Bremer Seglerverband Hobbyskipper aus ganz Deutschland fit für den Ernstfall auf See. Ines und Bernd Ratzewitz haben sich schulen lassen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Seenotretter holen erkrankten Passagier von Ausflugsschiff Ein erkrankter Schiffspassagier ist nahe der Insel Ruden von einem Ausflugsschiff gerettet worden. Der Mann hatte zuvor über starke Schmerzen in der Brust geklagt. mehr Seenotretter retten Kreuzfahrerin aus MV In der Nacht zu Sonntag haben Seenotretter eine Passagierin aus MV von einem Kreuzfahrtschiff auf der Nordsee gerettet. Die Frau war schwer erkrankt und musste dringend von Bord gebracht werden. mehr NDR Info Seenotretter helfen 2019 fast 3.400 Menschen NDR Info Die Seenotretter der DGzRS sind im vergangenen Jahr an den norddeutschen Küsten zu 2.140 Einsätzen ausgerückt. Zu den Geretteten gehörte auch Altbundespräsident Joachim Gauck. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 09.07.2020 | 12:30 Uhr