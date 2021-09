Stand: 27.09.2021 05:43 Uhr Hiddensee: Seenotretter bergen havarierte Segelyacht

Die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) haben am Wochenende eine Segelyacht vor Hiddensee geborgen. Gegen 19 Uhr sei ein Notruf eingegangen, weil Wasser in den Maschinenraum der etwa zehn Meter langen Yacht eindrang, wie die DGzRS mitteilte. Der Seenotrettungskreuzer "Nis Randers" und sein Tochterboot "Uwe" der Station Darßer Ort (Landkreis Vorpommern-Rügen) nahmen den Havaristen in Schlepp und brachten ihn nach Barhöft auf dem Festland. Zum Zeitpunkt des Einsatzes herrschten ruhige See und bei klarem Mond verhältnismäßig gute Sichtverhältnisse, hieß es. | 27.09.2021 05:43