Stand: 03.04.2024 06:36 Uhr Hiddensee: März deutlich zu warm und zu trocken

Der März 2024 war in Mecklenburg-Vorpommern ein überdurchschnittlich milder Monat. Das sagte Thomas Globig vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee. Die Monatsmitteltemperatur lag demnach zwischen 5,3 Grad am Kap Arkona und 7,5 Grad in Boizenburg. Diese Werte lagen 2 bis 3,5 Grad über dem 30-jährigen Mittelwert (1991-2020). Damit waren dieser März zusammen mit dem März 1990 die bisher wärmsten März-Monate seit Beobachtungsbeginn.

