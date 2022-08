Stand: 25.08.2022 15:14 Uhr Hiddensee: 68-Jährige nach Pedelecsturz verstorben

Eine Pedelecfahrerin ist bei einem Unfall auf der Insel Hiddensee ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 68-Jährige war am Dienstag bei einem Überholmanöver gestürzt, teilte die Polizei mit. Dabei wurde die Frau am Kopf verletzt. Ein Hubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus in Greifswald. Dort starb die Frau in der Nacht zum Mittwoch. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall in Vitte nicht verletzt. | 25.08.2022 15:14

Hinweis der Redaktion: In einer früheren Version dieser Meldung hieß es, der Unfall habe sich in der Ortschaft Norderende ereignet, dabei handelt es sich allerdings um eine Straße in Vitte.