Heute Warnstreiks im Nahverkehr in MV

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute zu einem ganztägigen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern aufgerufen. Der Warnstreik beginne mit Dienstbeginn und ende erst mit dem Ende des Betriebstages, sagte ver.di-Nord-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete im Gespräch mit NDR 1 Radio MV.

"In der zweiten Verhandlungsrunde wurden die Tarifverhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband erneut vertagt. Einen ernsthaften Abschlusswillen haben wir nicht erkennen können, deshalb soll dieser zweite Warnstreik nun den Druck erhöhen", teilte ver.di mit. Betroffen von dem Streik ist demnach auch der Schülerverkehr. Das Bildungsministerium wies darauf hin, dass Schüler, die ohne Bus keine Möglichkeit haben, zur Schule zu kommen, als entschuldigt gelten.

Rostock und Umland betroffen, Schwerin nicht

Betroffen von dem Warnstreik sind auch die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) in der Hansestadt und das Busverkehrsunternehmen Rebus im Landkreis Rostock. Ausnahmen in Rostock sind die S-Bahn und die Fähren. Laut RSAG müssen sich rund 45.000 Menschen eine Alternative zu Bussen und Bahnen suchen. Nicht bestreikt wird nach Informationen von NDR 1 Radio MV der Stadtverkehr Schwerin, weil hier andere Tarifbestimmungen gelten.

Weitere Informationen Liveticker: Zweiter Warnstreik im Nahverkehr in MV Welche Auswirkungen hat der groß angelegte Warnstreik im Bus- und Straßenbahnverkehr in Mecklenburg-Vorpommern? Hier die aktuellen Entwicklungen im Liveticker. mehr

Westmecklenburg: Gesamter Linienverkehr ganztägig bestreikt

Im Bereich Ludwigslust-Parchim wird der gesamte Linienverkehr ganztägig bestreikt. Hier sind täglich 200 Busse im Einsatz. Besonders hart werde es den Schülerverkehr treffen, sagte Stefan Lösel, der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Ludwigslust-Parchim, im Gespräch mit NDR 1 Radio MV. Rund 11.000 Schüler fahren täglich mit dem Bus zur Schule.

Nicht bestreikt werden Sonderfahrten wie etwa Tagesausflüge und der Werksverkehr beispielsweise zum Lebenshilfewerk Hagenow, den Lewitz-Werkstätten und den Diakoniewerken Neues Ufer und Kloster Dobbertin. Auch bereits bestellte Rufbusse fahren. Von dem Streik betroffen ist auch das Unternehmen Nahbus, das in Nordwestmecklenburg und in Wismar unterwegs ist.

Haff-Müritz-Region: Busse der MVVG teilweise betroffen

In der Haff-Müritz-Region sind teilweise die Busse der Mecklenburg-Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft (MVVG) betroffen - insbesondere im Bereich Waren, Röbel, Friedland und Demmin. Nicht gestreikt wird dagegen beim Stadtverkehr Neustrelitz und Neubrandenburg.

Keine Linienbusse in Greifswald

Ein Sonderfall ist der Landkreis Vorpommern-Greifswald. Hier läuft alles fahrplanmäßig - außer direkt in Greifswald. In der Hansestadt fahren keine Linienbusse, nur der Schülerverkehr ist abgesichert: Morgens und am Nachmittag fahren sechs Busse privater Unternehmen. Die 17 elektronischen Fahrplantafeln im Stadtgebiet würden über den geänderten Fahrplan in Echtzeit informieren, hieß es. Der Betriebshof Jarmen beteilige sich nicht am Streik.

Keine Busse auch in Bergen und Stralsund

Warnstreiks sind auch beim Busverkehr der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) geplant. In den Betriebshöfen Bergen auf Rügen, Stralsund, Ribnitz-Damgarten, Barth und Grimmen bleiben die Busse in den Depots. Gegenwärtig werde noch geprüft, inwieweit einzelne Stadtverkehre möglicherweise durch Subunternehmer durchgeführt werden können, hieß es.

Tarifverhandlungen am Freitag ergebnislos unterbrochen

Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten 2,06 Euro mehr pro Stunde sowie eine Einmalzahlung von 100 Euro. Das lehnen die Verkehrsbetriebe als nicht wirtschaftlich ab. Die Tarifverhandlungen waren daher am vergangenen Freitag ergebnislos unterbrochen worden. Laut Streikleiter Pliete hatten die Arbeitgeber am vergangenen Freitag ab Januar 2020 ein Gehaltsplus von 60 Euro angeboten, ab 2021 ein Plus von 1,5 Prozent und zwei Prozent ab 2022. Die Laufzeit solle bei drei Jahren liegen.

"Damit sind wir nicht zufrieden", sagte Pliete. "Wir haben kein Verständnis dafür, dass die Gewerkschaft ihre Forderungen auf dem Rücken der Fahrgäste durchsetzen will", erklärte dagegen die Verhandlungsführerin der Arbeitgeber, Gabriele Axmann. Ihr Angebot habe bei dreijähriger Laufzeit bei rund sechs Prozent gelegen. Sie forderte die Gewerkschaft auf, die Streiks einzustellen. "Ergebnisse werden nicht auf der Straße erzielt." Am kommenden Dienstag wollen sich die Tarifparteien erneut treffen.

Erster Warnstreik am vergangenen Donnerstag

Bereits am vergangenen Donnerstag hatten in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns die Beschäftigten im Bus- und Straßenbahnverkehr mit einem Warnstreik in den Morgenstunden auf ihre Lohnforderungen aufmerksam gemacht. Vielerorts waren Transportfahrzeuge im Depot geblieben. Rund 10.000 Fahrgäste waren betroffen. In Westmecklenburg kamen viele Schüler nicht zur Schule. Hier betraf der Streik die Nahverkehrsunternehmen der Landkreise. In Schwerin rollte der Nahverkehr planmäßig, so wie auch weiter östlich im Land in Neubrandenburg, Neustrelitz oder Anklam.

