Heute Einschulungen in MV unter Corona-Bedingungen Stand: 31.07.2021 06:47 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern ist heute Einschulung. An den öffentlichen und freien Schulen werden zum neuen Schuljahr 14.300 Mädchen und Jungen in den ersten Klassen der Grundschulen begrüßt.

Zum zweiten Mal müssen die Grundschulen im Land heute ihre Einschulungsfeiern unter Corona-Bedingungen ausrichten. Wie viele Familienmitglieder die Erstklässler begleiten können, ist von Schule zu Schule verschieden. Für die Feiern in Innenräumen sind maximal 200 Personen zugelassen, es gilt Maskenpflicht und erwachsene Gäste müssen einen anerkannten Schnelltest mitbringen.

Feierstunden laufen unterschiedlich ab

Für die Erstklässler haben die Schulen den Familien zuvor Selbsttests mitgegeben. Schulen, die draußen feiern, können 600 Gäste begrüßen und auf Tests und Masken verzichten. Vielerorts werden die Jungen und Mädchen klassenweise und somit zeitlich versetzt eingeschult. Manche Schulen haben mit den Feierstunden deshalb bereits gestern begonnen.

Test- und Maskenpflicht in den ersten zwei Schulwochen

An den öffentlichen und freien Schulen werden zum neuen Schuljahr 14.300 Mädchen und Jungen in den ersten Klassen der Grundschulen begrüßt. Am Montag starten dann gemeinsam mit den Erstklässlern 155.600 Schülerinnen und ihre Lehrkräfte in das neue Schuljahr. In den ersten zwei Schulwochen gilt an allen Schulen eine Test- und Maskenpflicht.

