"Herzlicher" Protest auf Rügen: Kapelle in Vitt bemalt Stand: 01.06.2023 14:17 Uhr Nachdem Unbekannte erneut weiße Herzen auf die Fassade der Kirchenkapelle in Vitt gemalt haben, hat die Kirchengemeinde Anzeige erstattet. Ein weiteres Kapitel in einem jahrelangen Streit.

Es sind laut Polizei diesmal acht weiße Herzen, an jeder Ecke der terrakottafarbenen Kirchenkapelle eines. Den Angaben zufolge wollen die Täter mit den Protestherzen darauf hinweisen, dass sich die Anwohner von Vitt auf Rügen wieder einen weißen Anstrich für ihre Kirche wünschen - wie ihn fast alle Häuser in dem Fischerdorf haben. Nun wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Es sei das zweite Mal innerhalb von zwei Jahren, so ein Sprecher der Polizei.

Sanierung provoziert Protest

Die Kapelle war schon einmal weiß und das über Jahrzehnte. Sie war Anfang des 19. Jahrhunderts nach Entwürfen des preußischen Baumeisters Karl Friedrich Schinkel (1781 - 1841) entstanden. Laut der Kirchengemeinde war bei einer Sanierung der Kapelle eine andere historische Außenfarbe entdeckt worden: Terrakotta. Diese war dann - trotz Protesten der Anwohner - einer Empfehlung der Denkmalpflege folgend übernommen worden. Daraufhin haben schon im Sommer 2021 Unbekannte 26 weiße Herzen an die Außenwand gemalt. Diese ersten Protestherzen sind 2022 wieder mit Terrakottafarbe übermalt worden. Die Polizei konnte damals keine Täter ermitteln.

