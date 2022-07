Stand: 05.07.2022 18:46 Uhr Herzberg bei Parchim: Feuer in 14 Meter hohem Getreidesilo

Das Silo einer Trocknungsanlage für Getreide ist am Dienstag in Herzberg bei Parchim in Brand geraten. Laut Polizei sollen sich in dem 14 Meter hohen Behälter etwa 30 Tonnen Korn befunden haben. Feuerwehrleute konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen, doch der Silo müsse weiterhin gekühlt werden. Die Brandursache sei noch unklar. In einer Getreidetrocknungsanlage wird Korn, das nach dem Dreschen noch zu feucht ist, getrocknet und damit seine Qualität verbessert. In MV wurde bei der diesjährigen Ernte bisher vor allem Gerste gedroschen und eingefahren. | 05.07.2022 18:46