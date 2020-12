Stand: 21.12.2020 05:03 Uhr Herrnburg: Zwei Brände kurz hintereinander ausgebrochen

In Herrnburg (Landkreis Nordwestmecklenburg) an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein sind mehrere Feuerwehren mit mehr als 60 Kameraden im Einsatz. In der Nacht sind dort kurz hintereinander zwei Brände in einem Wohnhaus und einige hundert Meter entfernt in einem Carport ausgebrochen. Im Wohnhaus waren keine Menschen in Gefahr, dort hielten sich keine Personen auf. Der Schaden wird auf mehr als eine halbe Million Euro geschätzt. Am brennenden Carport erlitt ein Mann leichte Verletzungen, als er versuchte, das Feuer selbst zu löschen. | 21.12.2020 05:00