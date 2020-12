Herrnburg: Brände verursachen hohen Sachschaden Stand: 21.12.2020 06:57 Uhr In Herrnburg (Landkreis Nordwestmecklenburg) an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein sind die Feuerwehren Selmsdorf, Herrnburg, Lüdersdorf, Palingen, Schattin und Neuleben Boitin/Resdorf mit mehr als 60 Einsatzkräften im Einsatz.

In der Nacht sind dort kurz hintereinander zwei Brände in einem Wohnhaus und einige hundert Meter entfernt in einem Carport ausgebrochen. In dem Gebäude hielten sich keine Personen auf. Nach Rücksprache mit dem Eigentümer befanden sich im Haus aber diverse antike Möbel. Der Schaden wird auf mehr als eine halbe Million Euro geschätzt.

Brandursache noch unklar

Am brennenden Carport mit einem darunter geparktem PKW erlitt ein Mann leichte Verletzungen, als er versuchte, das Feuer selbst zu löschen. Am angrenzenden Wohnhaus wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei ginge es auch darum, ob zwischen den Bränden ein Zusammenhang bestehe, sagte ein Sprecher. Die Brandursache ist noch unklar.

Pkw-Brände in Güstrow

In Güstrow (Landkreis Rostock) brannten gegen zwei Uhr in der Nacht insgesamt drei Autos in der Feldstraße. Hier vermutet die Kriminalpolizei Brandstiftung und hat die Ermittlungen aufgenommen.

