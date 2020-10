Stand: 27.10.2020 09:46 Uhr Herrnburg: 60 Kinder und neun Erzieher in Quarantäne

Wegen eines Corona-Falls in einer Kita in Herrnburg (Landkreis Nordwestmecklenburg) müssen 60 Kinder und neun Erzieher bis mindestens Mitte kommender Woche in Quarantäne. Das infizierte Kind war laut Behörden zuletzt am vergangenen Donnerstag in der Kita. Bei der Übermittlung des Ergebnisses gab es demnach zunächst Kommunikationsprobleme, da der Test in einem Labor im angrenzenden Lübeck genommen worden war, nicht im Landkreis selbst. | 27.10.2020 09:45