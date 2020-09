Stand: 29.09.2020 10:49 Uhr Herrenhauszentrum in Greifswald geplant

Etwa 2.000 Herrenhäuser gibt es in Mecklenburg-Vorpommern - mehr als 10.000 im gesamten Ostseeraum. Sie sollen eingehend erforscht werden. Dazu soll in Greifswald ein Herrenhauszentrum entstehen.

Das geplante Herrenhauszentrum soll Schlösser und Herrenhäuser im gesamten Ostseeraum erfassen und erforschen. Unter anderem ist eine Datenbank geplant, die Baudaten, Besitzer, Inventar, aber auch Zeitzeugenberichte über die Nutzung der Herrenhäuser in Deutschland, Polen, Kaliningrad, den baltischen Staaten sowie Skandinavien sammelt.

Bund gibt Förder-Millionen

Diese sind Zeugnisse und Kulturgüter der jeweiligen Landes- und Baugeschichte. Historiker könnten so den gesamten Ostseeraum als einheitlichen Kulturraum erforschen. Das Projekt wird am Nachmittag im Pommerschen Landesmuseum in Greifswald vorgestellt. Der Bund will es mit etwa 2,6 Millionen Euro fördern.

Weitere Informationen Morbide Villa Baltic: "Wir müssen jetzt handeln" Wo einst Stuck und Marmor glänzten, wuchert heute der Hausschwamm. Doch es besteht Hoffnung für die geschichtsträchtige Villa Baltic in Kühlungsborn. Der neue Eigentümer will den Verfall stoppen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 29.09.2020 | 07:00 Uhr