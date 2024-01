Stand: 25.01.2024 15:31 Uhr Hermannshof: Brand in Lagerhalle wohl keine Brandstiftung

Nach einem Brand einer Lagerhalle in Hermannshof bei Barth, stehen die Ermittlungen der Kriminalpolizei kurz vor dem Abschluss. Wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Stralsund mitteilte, wurden inzwischen alle beteiligten Personen vernommen. Auch wenn das Gutachten des Brandursachenermittlers noch ausstehe, gebe es derzeit keine konkreten Hinweise auf eine Brandstiftung. Vieles spreche für einen technischen Defekt, so die Polizei. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte ein Feuer in Hermannshof eine Lagerhalle mit einer Solaranlage auf dem Dach komplett zerstört. Der Schaden liegt bei rund 1,5 Million Euro.

