Stand: 17.02.2023 07:08 Uhr Heringsdorf: Verdächtiger nach Brandserie auf freiem Fuß

Nach einer Brandserie in Heringsdorf auf Usedom hat die Polizei einen Verdächtigen nun wieder freigelassen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft reichen die Beweise gegen den 63-Jährigen derzeit nicht für einen Haftbefehl. Innerhalb weniger Tage hatte es in Heringsdorf fünf Mal gebrannt. Zuletzt musste die Feuerwehr am Mittwochabend drei Feuer löschen. Bei allen Bränden bestand der Verdacht der Brandstiftung.

