Stand: 05.12.2020 13:34 Uhr Heringsdorf: Usedomer Literaturtage gehen zu Ende

Mit einer Lesung der Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller und der Verleihung des Usedomer Literaturpreises an den Schriftsteller Saša Stanišić enden in Heringsdorf am Sonntagnachmittag die diesjährigen Usedomer Literaturtage. Alle Lesungen wurden im Tourismuszentrum aufgezeichnet und live übertragen. Unter der Überschrift "Oh ihr Menschen", einem Zitat von Ludwig van Beethoven, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 250. Mal jährt, ging es auch um die Musik des großen Komponisten. Festivalleiter Hummel ist mit der Bilanz zufrieden. | 05.12.2020 13:34