Stand: 20.09.2022 07:56 Uhr Heringsdorf: Sparkassenverband stellt Tourismusbarometer vor

Qualitätssicherung im Tourismus in Zeiten von Arbeitskräftemangel - darauf liegt in diesem Jahr der Fokus des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, der am Vormittag sein jährliches Tourismusbarometer in Heringsdorf auf Usedom veröffentlicht. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Schwerin wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 12,2 Millionen Übernachtungen im Gastgewerbe im Nordosten gezählt.

