Stand: 29.04.2022 05:50 Uhr Heringsdorf: New Yorker Philharmoniker werden spielen

Die Gemeinde Heringsdorf auf Usedom unterstützt ein Konzert der New York Philharmonic mit 25.000 Euro. Das haben die Gemeindevertreter Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Das Usedomer Musikfestival will Ende Mai wegen der großen Nachfrage neben dem Konzert in Peenemündeein zusätzliches Konzert im Kaiserbädersaal anbieten. Dafür hat die Festivalleitung eine Unterstützung beantragt. Der Kurbetrieb zahlt nun das Geld aus Mitteln, die Anfang des Jahres pandemiebedingt nicht ausgegeben werden konnten. | 29.04.2022 05:50