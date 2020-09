Stand: 30.09.2020 05:21 Uhr Heringsdorf: Neues Tourismus-Servicezentrum wird eröffnet

In Heringsdorf auf Usedom wird heute ein neues Tourismus-Servicezentrum eröffnet. Es ist eines der modernsten an der Ostseeküste. Besucher können sich dort zum Beispiel die Kaiserbäder aus der Luft anschauen - und zwar mit Virtual-Reality-Brillen, während sie bequem in einem historischen Strandkorb sitzen. Vor dem Gebäude stehen zwei Säulen, an denen sich Gäste auch außerhalb der Öffnungszeiten informieren oder auch ein Zimmer buchen können. | 30.09.2020 05:21