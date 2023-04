Stand: 21.04.2023 20:03 Uhr Heringsdorf: Garageneinfahrt verpasst - 175.000 Euro Schaden

Auf dem Weg in eine Tiefgarage in Heringsdorf auf Usedom hat ein 60 Jahre alter Autofahrer offenbar die Einfahrt knapp verpasst. Doch statt zu bremsen, gab er mit seinem hochwertigen Sportwagen Gas, sodass er mit hoher Geschwindigkeit in die Begrenzung der Einfahrt fuhr, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer erlitt einige Abschürfungen und Prellungen. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und auch die Mauer wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf etwa 175.000 Euro.

